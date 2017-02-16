Украинский малый и средний бизнес имеет хорошие шансы завоевывать мировые рынки через торговлю в Интернет – эксперт

Украинский малый и средний бизнес имеет хорошие шансы завоевывать мировые рынки через торговлю в Интернет, сообщает Новое время со ссылкой на инициатора проекта E-Export School при "Укрпочте" Юлию Павленко.

"Построение бизнеса в формате e-сommerce export - простая вещь, абсолютно понятная, нужно уловить логику того, как эти процессы функционируют, - рассказывает инициатор образовательного проекта E-Export School при "Укрпочте" Юлия Павленко. - Предприниматели с минимальной подготовкой могут начать свой бизнес онлайн и достичь успеха".

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По мнению Павленко, международная торговля через интернет - это шанс для малого бизнеса наконец-то разбогатеть. "Относительно недавно я поняла, - говорит Павленко, - что есть отличная ниша для нестандартного экспорта".

В то же время в статье отмечается, что наибольшим спросом здесь пользуются электроника, одежда, игрушки, предметы хендмейд и так далее. При этом продвигать свои товары мелкие предприниматели могут, например, через Kickstarter, Amazon, Ebay, Etsy, Facebook и другие подобные сервисы, не выходя из офиса и не обладая большими производственными мощностями.

В то же время предприниматели, которым удалось построить подобный бизнес, констатируют, что есть и обидные моменты. Например, степень доверия к украинским компаниям в мире все еще на низком уровне.

При этом, по данным Укрпочты, в 2015 году произошел небольшой рост в 4% объемов почтовых отправок - рекомендованные письма, пакеты и бандероли до 5 кг на экспорт. А вот в 2016-м этот скачок достиг 25%.