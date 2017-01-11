Кабмин разрешил бизнесу корректировать таможенные декларации

Кабинет министров Украины разрешил субъектам предпринимательства корректировать таможенные декларации в рамках выполнения правил трансфертного ценообразования, а также подавать в таможенные органы Государственной фискальной службы сразу несколько дополнительных таможенных деклараций для случаев, когда речь идет об оформлении небольших партий импорта.

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Соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства в среду.

Представляя принятое решение, министр финансов Александр Данилюк отмечал, что норма о дополнительных декларациях будет весьма востребована на рынке газа и позволит усилить конкуренцию в этом сегменте.

«Кроме того, мы обязуем таможню вносить изменения в таможенные декларации в случае, если есть решения судов по таким декларациям. Ранее такие изменения вносили сами предприниматели, сейчас таможня будет вносить», - сказал Данилюк.

Он также подчеркнул, что все принятые Кабмином новации в части оформления деклараций предварительно прошли обсуждения с бизнесом.

Как сообщал УНИАН, упрощение и прозрачность таможенных процедур является одной из составляющих реформы украинской таможни, озвученной правительством в июле-августе 2016 года. Благодаря принятым мерам, число деклараций, оформленных по цене контрактов и поданных в таможенные органы, выросло до 89%.