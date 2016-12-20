Власти Николаевщины заявляют о готовности способствовать развитию малого и среднего бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 20 декабря, в рамках бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей», сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

По его словам, в проекте областного бюджета на 2017 год в рамках поддержки малого и среднего бизнеса предусматривается выделение 2 млн грн на возмещение процентной ставки по кредитам предпринимателей.

Читайте такжеВ Николаеве проходит бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал, что городская власть не будет вмешиваться в работу малого и среднего бизнеса, в чем и будет заключаться ее помощь предпринимателям.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве сегодня, 20 декабря, начал работу региональный бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей», организованный Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Бизнес-форум открылся в 11:30 в зале Николаевского областного совета.

Основными вопросами форума являются проблемы создания и поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

В программе мероприятия обсуждение развития малого бизнеса, взаимодействия власти и бизнеса, выступления успешных бизнесменов, которые поделятся своим опытом. Кроме того, будут озвучены инструменты и лайфхаки для предпринимателей, а также предусмотрена панельная дискуссия.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.