Глава совета предпринимателей Хмельнитчины: ставки по кредитам программы "КУБ" может частично возмещать облбюджет

Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН в рамках сегодняшнего первого регионального бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей» в Хмельницком.

По ее словам, депутаты Хмельницкого облсовета приняли программу развития малого и среднего предпринимательства Хмельницкой области на 2015-2016 годы, которая предусматривает частичную компенсацию из областного бюджета процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации инвестиционных проектов. В этом году было профинансировано три проекта на сумму почти 300 тыс. грн.

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«Если активный бизнес области будет работать по программе Приватбанка «Країна успішного бізнесу» , а потом подавать документы в облсовет на возмещение процентных ставок по кредитам, то это вполне может быть взаимодополняющее сотрудничество», - сказала Белякова.

Председатель регионального совета предпринимателей также добавила, что сейчас рассматривается возможность продления на 2017 год действия областной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком начал работу региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей».

Приватбанк за время действия в Регионе программы «Країна успішного бізнесу» (КУБ) выдал кредиты 110 предпринимателям на сумму свыше 8 млн грн.

Власти Хмельницкого заявили о готовности направить 2-4 млн грн из средств бюджета областного центра на следующий год на компенсацию кредитных ставок по программе Приватбанка «КУБ».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местых властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.