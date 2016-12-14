Глава совета предпринимателей Хмельнитчины: ставки по кредитам программы "КУБ" может частично возмещать облбюджет
Председатель регионального совета предпринимателей Хмельницкой области Наталья Белякова считает, что процентные ставки по кредитам предпринимателей по программе Приватбанка «Країна успішного бізнесу» (КУБ) можно частично возмещать за счет областного бюджета.
Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН в рамках сегодняшнего первого регионального бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей» в Хмельницком.
По ее словам, депутаты Хмельницкого облсовета приняли программу развития малого и среднего предпринимательства Хмельницкой области на 2015-2016 годы, которая предусматривает частичную компенсацию из областного бюджета процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации инвестиционных проектов. В этом году было профинансировано три проекта на сумму почти 300 тыс. грн.
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«Если активный бизнес области будет работать по программе Приватбанка «Країна успішного бізнесу» , а потом подавать документы в облсовет на возмещение процентных ставок по кредитам, то это вполне может быть взаимодополняющее сотрудничество», - сказала Белякова.
Председатель регионального совета предпринимателей также добавила, что сейчас рассматривается возможность продления на 2017 год действия областной программы развития малого и среднего предпринимательства.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком начал работу региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей».
Приватбанк за время действия в Регионе программы «Країна успішного бізнесу» (КУБ) выдал кредиты 110 предпринимателям на сумму свыше 8 млн грн.
Власти Хмельницкого заявили о готовности направить 2-4 млн грн из средств бюджета областного центра на следующий год на компенсацию кредитных ставок по программе Приватбанка «КУБ».
Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местых властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.