Из Львова в зону АТО отбыли 40 десантников

Из Львова выполнять задания в зоне проведения антитеррористической операции 17 октября отправились 40 десантников 80-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

Как сообщил УНИАН подполковник регионального медиа-центра Минобороны Вадим Бакай, воинов провожали их родственники, а школьники одной из львовских школ вручили военным рисунки-обереги. Священнослужители прочитали молитву и освятили десантников свяченой водой.

Как сообщил командир бригады полковник Андрей Ковальчук, среди десантников, которые отправились в зону АТО, есть военнослужащие уже воевавшие в Донбассе, которые снова поехали защищать Отчизну от терроризма. Некоторые из них восстановились после ранений, остальные аэромобилисты долгое время проходили тщательную подготовку для выполнения в дальнейшем заданий повышенной сложности”.

В этот же день, 17 октября, во львовскую аэромобильную часть вернулись 12 десантников, которых на днях освободили из плена.