На Днепропетровщине попрощались с 21 неизвестным защитником Украины

10 октября в Днепропетровске, на площади возле театра оперы и балета, прошла панихида по погибшему в зоне проведения антитеррористической операции 21 пока неустановленному защитнику Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Провести в последний путь героев пришли представители областной и городской власти, военнослужащие Днепропетровского гарнизона, общественность и духовенство всех религиозных конфессий.

"Они отдали свои жизни за Украину, ее независимость и территориальную целостность, за то, чтобы в каждый из наших домов не ворвалась война, не пришла разруха и смерть", - сказал заместитель начальника отдела по работе с личным составом Днепропетровского областного военкомата подполковник Андрей Соловейчик.

По словам директора Департамента взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской защиты и оборонной работы Днепропетровского областного государственной администрации Ирины Федорчук, идентификация тел погибших в АТО сейчас продолжается: родственники солдат, не вернувшихся с Донбасса, уже начали сдавать материалы для ДНК-экспертизы. Совпадений с ДНК погибших пока не установили.

"В настоящее время отработан четкий алгоритм действий: во всех областных центрах при управлениях внутренних дел работают «горячие линии» для родственников, которые ищут своих родных - военнослужащих и гражданских лиц. Относительно каждого факта, данные вносятся в единый реестр досудебных расследований, берутся необходимые анализы у родных, которые направляются в научно-исследовательский центр МВД Украины. Единственным органом, который проводит экспертизу тел погибших, определен научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Запорожской области. Все данные вносятся в единую базу данных", - сообщила Ирина Федорчук.

Погибших в борьбе за Украину воинов похоронили со всеми воинскими почестями на Краснопольском кладбище.