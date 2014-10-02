Американские военные медики ознакомились с потребностями украинских коллег

В Виннице состоялась рабочая встреча представителей Военно-медицинского клинического центра Центрального региона с военной делегацией управления материально-технического обеспечения командования Вооруженных сил США в Европе, регионального медицинского центра в г. Ландштуль и 30 медицинской бригады.

В рамках мероприятия состоялся брифинг, во время которого американских коллег ознакомили с возможностями мобильного госпиталя, способами и методами эвакуации раненых с поля боя, профессиональная помощь оказывается на передовой и в стенах медицинского заведения. Кроме того, обсудили ряд вопросов относительно определения объемов помощи украинским военным в сфере медицинского обслуживания.

Начальник Центра полковник медицинской службы Сергей Петрук подчеркнул необходимость диалога, обмена опытом между военными медиками обоих государств, обратил внимание, что большинство военных врачей Центра уже по несколько раз выполняли функциональные обязанности в зоне АТО.

"За время пребывания в Украине мы планируем посетить пять военных лечебных учреждений. В состав делегации вошли военные врачи, которые имеют большой опыт оказания медицинской помощи в боевых условиях, эксперты по логистике, стратегического планирования и международного опыта", - отметил руководитель делегации полковник Джон Митчел.

"Нам хочется надеяться, что вскоре украинские военнослужащие получат мощную помощь в области военной медицины, будут развернуты консультационные, тренинговые программы и проекты. Именно для этого мы знакомимся с вашими возможностями и потребностями", - рассказал он.

Кроме того, находясь в медицинском учреждении, иностранные гости встретились с начальниками клиник, отделений, которые выполняли задания на южных и восточных рубежах страны, посетили военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинском заведении.

Немало положительных впечатлений иностранные гости получили от санитарного самолета АН-26 «Вита», с возможностями которого имели возможность ознакомиться, находясь на одном из военных аэродромов.

Американские военнослужащие отметили, что медицинские услуги предоставляющиеся в учреждении, соответствуют мировому уровню, а личный состав применяет современные методы и технику.