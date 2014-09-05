За сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военных, 59 ранены
13:12, 05 сентября 2014Армия
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Об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли семеро и ранены 59 украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, всего с начала АТО на востоке Украины погибло 846 и получили ранения 3072 украинских военнослужащих.
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