Все раненые военнослужащие, которые находились в РФ, доставлены в Украину
Об этом, сегодня 12 августа, сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий во время брифинга в Военно-медицинском клиническом центре «Главный военно-медицинский госпиталь».
- С территории Российской Федерации было вывезено всех раненых украинских военнослужащих. Я хочу проинформировать, что российские врачи оказали нашим войскам соответствующую медицинскую помощь. В настоящее время в России ни одного нашего раненого нет, - добавил офицер.
Во время общения с журналистами полковник медицинской службы Виталий Андронатій подтвердил информацию, что один украинский военнослужащий, который получил ранение, вернулся из России без почки.
- Этому военнослужащему почку было удалено потому, что это было крайне необходимо по медицинским показаниям, чтобы сохранить ему жизнь, - подчеркнул полковник медицинской службы.
Директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины подчеркнул, что все участники АТО, в частности те, которые пострадали во время ведения боевых действий, будут под надежной защитой государства.
- Все раненые участники АТО находятся в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины под присмотром опытных военных врачей и получают квалифицированную помощь, - отметил полковник медицинской службы Виталий Андронатій.