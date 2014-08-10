Каждый из военных 72 бригады, кто остался верен Присяге, будет представлен к награде или знаку отличия

- Особенно хотел бы отметить командира одного из батальонов бригады майора Михаила Драпатого и начальника штаба бригады подполковника Ивана Гараза, которые вместе со своими бойцами несмотря на все держали оборону под ударами российской реактивной артиллерии, - подчеркнул Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей.

- Каждый из военнослужащих 72 бригады, кто остался верен Присяге и выполнил свой долг, будет представлен к государственной награде или знаку отличия Министерства обороны Украины. В ближайшее время бригада будет доукомплектована, обеспечена вооружением и техникой, усиленная боевыми офицерами. После прохождения необходимой медицинской и психологической реабилитации, солдаты и офицеры бригады будут направлены на ротационной основе в отпуска, - подчеркнул генерал-полковник Валерий Гелетей.

- С доукомплектованием части, убежден, проблемы не будет, поскольку менее, чем через час, свыше ста военнослужащих 17 батальона территориальной обороны, который расположен неподалеку, обратились ко мне с просьбой перевести их в состав бригады, - добавил Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей.