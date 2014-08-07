Подразделение 79-й бригады вырвалось из окружения
13:54, 07 августа 2014Армия
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В результате проведенной спецоперации выведено из блокады подразделение 79 бригады.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Сейчас военнослужащие находятся в безопасности и сосредоточены в определенном районе.
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Во многом успех операции обеспечили военные инженеры Вооруженных Сил Украины, которые под огнем противника установили мосты и временные переправы. Это позволило силам АТО сделать перегруппировку, и дать хоть и тяжелый, но победный бой. По мостам прошло 200 единиц боевой техники. Колонна растянулась на 10 километров. Несколько раз их обстреливали с БМ 21 "Град".
Потерь нет.
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