Подразделение 79-й бригады вырвалось из окружения

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Сейчас военнослужащие находятся в безопасности и сосредоточены в определенном районе.

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Во многом успех операции обеспечили военные инженеры Вооруженных Сил Украины, которые под огнем противника установили мосты и временные переправы. Это позволило силам АТО сделать перегруппировку, и дать хоть и тяжелый, но победный бой. По мостам прошло 200 единиц боевой техники. Колонна растянулась на 10 километров. Несколько раз их обстреливали с БМ 21 "Град".

Потерь нет.