В СНБО объяснили, почему силы АТО покинули Ясиноватую

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“Двое суток назад украинские военные заходили в этот населенный пункт, однако ситуация сложилась так, что угрожала мирному населению, и руководство АТО приняло решение отойти на первый рубеж. Сейчас делается все, чтобы вывести мирное население и затем войти в город”, - сказал Лысенко.

При этом он отметил, что железнодорожный узел станции Ясиноватая заблокирован силами АТО.

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Как сообщал УНИАН, 4 августа на сайте Информационно-аналитического центра СНБО появилась информация, что подразделения сил АТО 3 августа заняли город Ясиноватая Донецкой области.

«Освобождение города позволило охватить Донецк с севера и перекрыть один из важных каналов поставок оружия и техники для террористов. Сейчас в городе проводится операция по выявлению и обезвреживанию остатков террористических бандформирований», - говорилось в сообщении СНБО.

В то же время сегодня жители Ясиноватой заявили, что город находится под контролем террористов «Донецкой народной республики».

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По словам собеседников УНИАН, «Ясиноватая остается полностью под контролем террористов, по всему городу расставлены их блокпосты, на железнодорожном вокзале постоянно дежурят вооруженные «ДНРовцы». И, конечно, нигде никаких украинских флагов».

Жители также утверждают, что продолжают надеяться, что скоро части Нацгвардии войдут в их родной город.