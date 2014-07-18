Во время АТО Украина ни разу не применила зенитно-ракетные комплексы

Предварительно установлено, что около 16.20 самолет исчез с экранов радаров Днепропетровского районного диспетчерского центра и в 16.45 был обнаружен сигнал аварийного маяка. В 16.45 самолет упал в 3-х километрах на северо-запад от населенного пункта Грабово, Шахтерского района Донецкой области.

Министерство обороны Украины официально сообщает, что в настоящее время истребителей Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве не было. Самолет Boing-777 находился вне зоны поражения наземных средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.Читайте такжеПо состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777

За период проведения АТО зенитно-ракетные комплексы Вооруженных Сил Украины не применялись, ни пуска зенитных управляемых ракет не было.

Как сообщал УНИАН, правительство США считает, чтоу Украины не было возможности применить средства ПВО в том регионе, где 17 июля был сбит самолет Malaysia Airlines.