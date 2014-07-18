Во время АТО Украина ни разу не применила зенитно-ракетные комплексы
17 июля гражданский самолет Boing-777 (рейс MAS-17) авиакомпании «Малазийские авиалинии» выполнял рейсовый полет по маршруту Амстердам (Голландия) - Куала Лумпур (Малайзия) на высоте 10100 метров.
Предварительно установлено, что около 16.20 самолет исчез с экранов радаров Днепропетровского районного диспетчерского центра и в 16.45 был обнаружен сигнал аварийного маяка. В 16.45 самолет упал в 3-х километрах на северо-запад от населенного пункта Грабово, Шахтерского района Донецкой области.
Министерство обороны Украины официально сообщает, что в настоящее время истребителей Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве не было. Самолет Boing-777 находился вне зоны поражения наземных средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.Читайте такжеПо состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777
За период проведения АТО зенитно-ракетные комплексы Вооруженных Сил Украины не применялись, ни пуска зенитных управляемых ракет не было.
Как сообщал УНИАН, правительство США считает, чтоу Украины не было возможности применить средства ПВО в том регионе, где 17 июля был сбит самолет Malaysia Airlines.