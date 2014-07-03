Курсанты ВМС Украины будут стажироваться на борту корабля ВМС Италии

Эти курсанты свободно владеют итальянским языком, который уже второй год подряд изучают в Украине при содействии аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Украине, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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В течение июля будущие украинские морские офицеры в составе экипажа итальянского корабля будут выполнять задачи в рамках операции Mare Nostrum в южной части Средиземного моря.

Следует отметить, что к концу этого года большинство курсантов Академии ВМС вооруженных сил им. П. Нахимова пройдут стажировку на кораблях или примут участие в учебных программах на базе учебных заведений ВМС ведущих стран НАТО (Великобритании, США, Италии, Франции).

Представители военно-дипломатического корпуса стран НАТО, аккредитованных в Украине, были поражены патриотизмом и стойкостью украинских курсантов во время коварной агрессии России и дальнейшего захвата Крыма.

Mare Nostrum - это поисково-спасательная операция силовых ведомств Италии в прибрежных водах страны под общим руководством ВМС. Операция началась 18 октября 2013 года после трагической гибели близ итальянского острова Лампедуза беженцев из Эфиопии и Эритреи.