Курсанты ВМС из оккупированного Крыма смогут учиться в Польше, США, Германии и Италии

- Сейчас уже три курсанты находятся в Великобритании на обучении в Военно-морской академии. Срок обучения там около двух лет, и они вернутся уже подготовленными специалистами. На сегодняшний день мы получили предложения от Республики Польша по обучению специалистов Военно-Морских Сил, от Германии, США и Италии. И, соответственно, мы начали языковую подготовку для курсантов ВМС в Одессе, для того, чтобы они смогли учиться в этих учебных заведениях, - рассказал генерал-майор Игорь Толок.