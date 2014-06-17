Курсанты ВМС из оккупированного Крыма смогут учиться в Польше, США, Германии и Италии
20:40, 17 июня 2014Армия
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Об этом сегодня, 17 июня, сообщил в пресс-центре Кабинета Министров Украины директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины генерал-майор Игорь Толок.
Курсанты ВМС из оккупированного Крыма смогут обучаться в Польше, США, Германии и Италии / Фото Миноброни
- Сейчас уже три курсанты находятся в Великобритании на обучении в Военно-морской академии. Срок обучения там около двух лет, и они вернутся уже подготовленными специалистами. На сегодняшний день мы получили предложения от Республики Польша по обучению специалистов Военно-Морских Сил, от Германии, США и Италии. И, соответственно, мы начали языковую подготовку для курсантов ВМС в Одессе, для того, чтобы они смогли учиться в этих учебных заведениях, - рассказал генерал-майор Игорь Толок.
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