Раненый офицер-десантник получил орден Богдана Хмельницкого III степени

Государственную награду офицер получил за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа во время выполнения задач антитеррористической операции на востоке страны. Следует отметить, что Олег Бутницкий получил не только государственную награду, ему также было присвоено очередное офицерское звание "майор" досрочно, говорится в сообщении Министерства обороны.

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Сейчас офицер лечится от тяжелого ранения в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Полковник Виктор Копачинский пожелал ему скорейшего выздоровления, качественной реабилитации после ранения и возвращения в ряды вооруженных сил. "Такие мужественные и самоотверженные офицеры нам нужны, за ними будущее вооруженных сил Украины", - отметил командир отдельной аэромобильной бригады.

В свою очередь майор Олег Бутницкий поблагодарил за теплые слова в свой адрес и заверил, что настрой у него боевой, и после реабилитации он готов продолжить военную службу.