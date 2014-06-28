Курсанты Академии сухопутных войск посетили раненых во время АТО

Офицеры и курсанты учебного заведения посетили военнослужащих не с пустыми руками. В частности, каждый больной получил сладкие напитки, фрукты, а главное внимание, говорится в сообщении Министерства обороны.

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Офицеры и курсанты посетили палаты к тяжелораненых, а с легкораненими они пообщались во дворе госпиталя.

Стоит отметить, что среди пациентов, которых посетили военнослужащие Академии, были и выпускники учебного заведения разных лет.

Покидая стены медицинского учреждения военнослужащие Академии пообещали больным навещать их, а те в свою очередь, поблагодарили за неожиданный, но очень приятный визит.