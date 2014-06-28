Курсанты Академии сухопутных войск посетили раненых во время АТО
15:31, 28 июня 2014Армия
0
Военнослужащие Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного посетили раненых военных, которые принимали участие в АТО и проходят лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.
фото mil.gov.ua
Офицеры и курсанты учебного заведения посетили военнослужащих не с пустыми руками. В частности, каждый больной получил сладкие напитки, фрукты, а главное внимание, говорится в сообщении Министерства обороны.
Читайте такжеОбстановка в районе проведения АТО остается напряженной
Офицеры и курсанты посетили палаты к тяжелораненых, а с легкораненими они пообщались во дворе госпиталя.
Стоит отметить, что среди пациентов, которых посетили военнослужащие Академии, были и выпускники учебного заведения разных лет.
Покидая стены медицинского учреждения военнослужащие Академии пообещали больным навещать их, а те в свою очередь, поблагодарили за неожиданный, но очень приятный визит.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter