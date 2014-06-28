Украинская армия готова уничтожать террористов, если они не сложат оружие - Коваль

Об этом и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил УНИАН, отвечая на вопрос, как будут действовать силовики после завершения режима перемирия, продленного до вечера 30 июня.

Коваль отметил, что решение относительно действий военнослужащих будет принимать верховный главнокомандующий Вооруженными силами, но украинская армия готова уничтожать террористов.

“Каждый человек знает, что худой мир лучше доброй войны. Вооруженные силы готовы выполнить любые задачи, которые возложит на нас главнокомандующий и наш украинский народ. И если будет такая команда, не будет мирного выхода, мы будем уничтожать боевиков по полной программе”, - сказал он.

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Справка УНИАН. 20 июня президент Украины Петр Порошенко в рамках реализации мирного плана, который состоит из 15 пунктов, отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня было прекращено с 22.00 20 июня до 22.00 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предусматривалось, что боевые действия на время остановки АТО будут исключительно в ответ.

Несмотря на приказ о прекращении огня, террористы продолжают нападать на силы антитеррористической операции.

Поздним вечером 27 июня Порошенко на основании решения Совета национальной безопасности и обороны продлил режим неприменения силы до 22.00 понедельника, 30 июня.