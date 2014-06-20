Каждую партию бронежилетов перед поставкой тщательно проверяют

В частности, он рассказал, что работа над изготовлением бронежилетов начинается с получения образцов на них.

"Бронежилет независимо от класса защиты является швейным изделием, качество начинается с качества пошива чехлов и продолжается на этапе комплектования мягких баллистических пакетов. Затем проверка твердости металла, комплектации на конечном выходе бронежилета. Окончательным контролем являются баллистические испытания, проводимые в лабораториях на соответствие классу защиты", - подчеркнул полковник Александр Костюнин.

По его словам, испытания элементов бронепластин проводится в аккредитованных лабораториях и имеют свою специфику.

"Испытание проводится для 3 видов оружия и имеют свою специфику. Это в частности, для ПМ, АК-74 и СВД. Фиксируется расстояние от оружия к изделию, а также скорость пули. После этого предоставляется протокол баллистического испытания. Если все соответствует государственным стандартам, то составляется акт приемочного контроля, которій является основанием для использования по назначению. После чего бронежилеты допускаются на обеспечение ВС Украины", - подчеркнул он.