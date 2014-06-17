Украинским миротворцам в ДР Конго делают прививки от тропических болезней

По словам военных врачей, санитарно-эпидемиологическая обстановка в месте дислокации отряда стабильная. Среди личного состава острых инфекционных или острых кишечных заболеваний не отмечается. Единичные случаи острых респираторных заболеваний, которые возникают из-за адаптации к местному климату, имеют легкую форму и лечатся амбулаторно в медицинском пункте.

Стоит отметить, что военная часть полностью обеспечена профилактическим иммунобиологичним материалом, который был доставлен из Украины, антигельминтными и другими препаратами.