Украинским миротворцам в ДР Конго делают прививки от тропических болезней

19:43, 17 июня 2014
Армия
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В 18 отдельном вертолетном отряде, который выполняет Миссию ООН по стабилизации в ДР Конго, военные врачи и фельдшеры делают плановые профилактические прививки.

Військовим провели профілактичні щеплення / mil.gov.ua

По словам военных врачей, санитарно-эпидемиологическая обстановка в месте дислокации отряда стабильная. Среди личного состава острых инфекционных или острых кишечных заболеваний не отмечается. Единичные случаи острых респираторных заболеваний, которые возникают из-за адаптации к местному климату, имеют легкую форму и лечатся амбулаторно в медицинском пункте.

Стоит отметить, что военная часть полностью обеспечена профилактическим иммунобиологичним материалом, который был доставлен из Украины, антигельминтными и другими препаратами.

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