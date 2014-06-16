Команда ВСУ привезла восемь медалей с ЧМ по плаванию среди военнослужащих

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию прошел в лучших традициях соревнований Международного совета военного спорта, полностью оправдывая девиз: “Дружба через спорт”. Представители всех стран вели себя дружелюбно и толерантно, вместе радуясь одержанным победам", - рассказал глава делегации - начальник 95 группы спортсменов-инструкторов высшей квалификации Управления спорта Министерства обороны Украины подполковник Сергей Шевчук.

Всего в Чемпионате мира среди военнослужащих по плаванию, который проходил 11 - 15 июня в г. Тенеро (Швейцария) в рамках соревнований Международного совета военного спорта (СИЗМА) в 2014 году, приняли участие 17 стран, в том числе спортсмены из Российской Федерации и Казахстана.

Украинские военные спортсмены завоевали 8 медалей, из которых 1 золотая, 2 серебряных и 5 бронзовых, заняв 6 место в командном зачете.

Справка. Международный Совет военного спорта (СИЗМА) является неправительственной неполитической организацией, основной целью которой является развитие военного спорта и физической культуры, содействие укреплению дружеских отношений между представителями вооруженных сил стран - членов организации. СИЗМА является крупнейшей в мире военной мультиспортивной организацией, членами которой являются 133 страны мира.

По членству стран, количеству участников соревнований и их престижности Международный совет военного спорта занимает третье место в мире после Международного олимпийского комитета и Всемирного студенческого спортивного союза.

Ежегодно под эгидой СИЗМА проводятся более 30 чемпионатов мира среди военнослужащих и свыше 50 континентальных и региональных турниров по видам спорта.

Вооруженные Силы Украины являются полноправным членом СИЗМА с 1993 года.