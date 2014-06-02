Воздушные силы с начала года восстановили 68 единиц авиатехники - Минобороны

Как отмечается в сообщении ведомства, это стало возможным за счет привлечения ремонтных подразделений воинских частей радиотехнических войск.

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины проводят работу по возвращению в боевой состав вооружения и военной техники, которая находится на государственных ремонтных предприятиях Государственного концерна "Укроборонпром". В воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины с начала года уже передано 4 единицы авиационной техники", - отмечается в сообщении.

"Благодаря упорному труду личного состава, силами и средствами авиационных технически-эксплуатационных частей Воздушных сил ВСУ восстановлены 68 летательных аппаратов, в том числе Су-27, Су-24М, Су-25, МиГ-29, Су-27УБ, Ан-26Ш. За счет привлечения ремонтных подразделений воинских частей радиотехнических войск в результате ремонта с использованием одиночных и групповых комплектов ЗИП восстановлены 48 образцов вооружения и военной техники радиотехнических войск, в частности, восстановлены 2 единицы техники зенитно-ракетных войск", - говорится в сообщении.