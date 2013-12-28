Инспекция Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго проверила лагерь украинского национального контингента на площадке «Букаву»

Основная цель работы инспекции – проверка исправности и наличия имущества, автомобильной техники, средств жизнедеятельности лагеря, условий проживания личного состава. На этот раз основной акцент делался на вещевом имуществе контингента, средствах связи и коммуникации, условиях и бытовой технике для приготовления пищи. Согласно требованиям Миссии, подобные инспекции проводятся каждые три месяца.

- Мы уже второй раз проверяем украинский лагерь на площадке «Букаву», - рассказывает инспектор Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго Альшибли Ауман (Alshibli Ayman), - и еще раз убеждаемся в четкой организации и дисциплине военнослужащих. Заявленное имущество и техника всегда в отличном состоянии, хранятся в соответствии с правилами. Отдельно отмечу условия проживания и обеспечение личного состава, которые по сравнению с другими контингентами являются одними из лучших.

По результатам проверки будет составлен рапорт, который поступит в главный штаб Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.