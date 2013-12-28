Инспекция Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго проверила лагерь украинского национального контингента на площадке «Букаву»
Лагерь 18 отдельного вертолетного отряда на площадке «Букаву», расположенный вблизи основной базы национального контингента на аэродроме «Гома», проверила инспекция по логистике штаба Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (провинция Южное Киву).
Основная цель работы инспекции – проверка исправности и наличия имущества, автомобильной техники, средств жизнедеятельности лагеря, условий проживания личного состава. На этот раз основной акцент делался на вещевом имуществе контингента, средствах связи и коммуникации, условиях и бытовой технике для приготовления пищи. Согласно требованиям Миссии, подобные инспекции проводятся каждые три месяца.
- Мы уже второй раз проверяем украинский лагерь на площадке «Букаву», - рассказывает инспектор Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго Альшибли Ауман (Alshibli Ayman), - и еще раз убеждаемся в четкой организации и дисциплине военнослужащих. Заявленное имущество и техника всегда в отличном состоянии, хранятся в соответствии с правилами. Отдельно отмечу условия проживания и обеспечение личного состава, которые по сравнению с другими контингентами являются одними из лучших.
По результатам проверки будет составлен рапорт, который поступит в главный штаб Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.