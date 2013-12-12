В течение 2013-2015 годов предполагается переоборудовать 67 казарм для обеспечения служебным жильем 11 тысяч военнослужащих

- Нынешним бюджетом на обеспечение жильем военнослужащих выделено 12 миллионов гривен. Это примерно 40 квартир. Одновременно, за счет мобилизации внутренних ресурсов, экономии средств при закупках, проведения мероприятий по противодействию коррупции, на сегодняшний день среди военнослужащих уже распределено около 500 квартир, - отметил Павел Лебедев.

Министр обороны отметил, что жилищная проблема в армии будет решена в рамках выполнения Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года.

По словам главы оборонного ведомства, с 1 января 2014 военнослужащие Вооруженных Сил Украины начнут получать компенсацию за поднаем жилья.