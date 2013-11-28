В Вооруженных Силах Украины проходят службу около 2000 резервистов

На сегодняшний день службу в Вооруженных Силах Украины проходят около 2000 резервистов в 38 организационных структурах. Это – органы военного управления и воинские части сил постоянной готовности.

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский во время видеоконференции в Доме Правительства.

– Завершается законодательное урегулирование вопросов о возможности привлечения резервистов для выполнения задач Вооруженных Сил Украины в мирное время, в частности, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также покрытие текущего некомплекта воинских частей. Утверждены новые военные стандарты службы в военном резерве: «Порядок комплектования», «Прохождение подготовки» и «Учет резервистов», – отметил Владимир Можаровский