В Вооруженных Силах Украины проходят службу около 2000 резервистов

18:18, 28 ноября 2013
Армия
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В ходе реформирования Вооруженных сил Украины большое значение приобретает развитие военной службы в резерве

На сегодняшний день службу в Вооруженных Силах Украины проходят около 2000 резервистов в 38 организационных структурах. Это – органы военного управления и воинские части сил постоянной готовности.

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский во время видеоконференции в Доме Правительства.

– Завершается законодательное урегулирование вопросов о возможности привлечения резервистов для выполнения задач Вооруженных Сил Украины в мирное время, в частности, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также покрытие текущего некомплекта воинских частей. Утверждены новые военные стандарты службы в военном резерве: «Порядок комплектования», «Прохождение подготовки» и «Учет резервистов», – отметил Владимир Можаровский

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