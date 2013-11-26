Заседание Военного комитета НАТО в формате евроатлантического партнерства состоялось в Брюсселе

Во время заседания были рассмотрены вопросы текущего состояния участия сил и средств стран - партнеров в операциях под руководством НАТО и Силах реагирования НАТО, опыта участия Вооруженных Сил Украины в Программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке (ОДВО) и т.д..

В брифинге относительно участия Вооруженных Сил Украины в Программе обмена данными о воздушной обстановке и относительно возможностей этой программы для партнеров выступил начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал - майор Артур Артеменко. Он ознакомил участников заседания с историей присоединения Украины к Программе и порядку функционирования районов обмена информацией о событиях в воздушных районах "Запад" и "Юг". Офицер также озвучил предложения украинской стороны по улучшению функционирования системы обмена данными о воздушной обстановке.

Кроме того, генерал - майор Артур Артеменко провел рабочие консультации с представителями Департамента оборонных инвестиций НАТО, польской и турецкой делегацией по Совместной аэропространственной инициативе, а также отдельных технических аспектов расширения зоны обмена информацией в рамках Программы обмена данными о воздушной обстановке.