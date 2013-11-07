Школьники ознакомились с подготовкой будущих офицеров во Львове

На этот раз военный вуз посетили более 30 учеников младших классов и учителей Львовской специализированной общеобразовательной школы № 8 с углубленным изучением немецкого языка.

Ребята вместе со своими наставниками осмотрели музей Академии. Интерес у гостей вызвали части экспозиции, посвященные историческим вехам деятельности заведения, украинское военной форме, настоящему военного вуза. Позже школьникам продемонстрировали образцы вооружения и военной техники, находящихся на вооружении Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В конце визита учителя искренне поблагодарили руководство Академии сухопутных войск за возможность ближе познакомиться с подготовкой будущих офицеров и выразили желание чаще проводить подобные мероприятия для учащихся их школы с целью военно-патриотического воспитания молодежи.