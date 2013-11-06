Результатом интенсивной законопроектной деятельности Минобороны является обеспечение проведения мероприятий реформирования и развития ВС Украины до 2017 года

В ходе брифинга перед началом прямой телефонной линии Владимир Можаровский проинформировал об основных аспектах деятельности Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

- Для выполнения поставленных Президентом задач по проведению реформы Вооруженных Сил руководство Министерства обороны продолжает работу с целью выведения на качественно новый уровень боеготовности украинской армии, обеспечение перехода на контрактный принцип комплектования, искоренение коррупции, повышение социальной защиты военнослужащих, - отметил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата.

Он подчеркнул, что Указом Президента Украины от 2 сентября 2013 № 479 утверждена Государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. В то же время Указом № 498 от 2 сентября 2013 утвержден новый военно - административное деление Украины , согласно которому планируется создание двух оперативных командований - "Юг" и "Запад" .

- Наряду с этим , будет расширены полномочия и сфера ответственности командования Военно - Морских Сил, которое приобретет статус оперативного командования , - сообщил Владимир Можаровский .

Заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата рассказал о других нормативно - правовые акты , разработаны Министерством обороны Украины в 2013 году.

- На протяжении 2013 года в оборонном ведомстве было разработано 108 проектов нормативно - правовых актов , из которых 82 - принято, 26 - вынесен на рассмотрение Верховной Рады, Администрации Президента и Правительства, - сообщил Владимир Можаровский.

Он отметил , что принятие этих нормативно - правовых актов позволит обеспечить проведение мероприятий реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года , технического переоснащения Вооруженных Сил , а также расширить границы участия украинского войска в международных операциях по поддержанию мира и безопасности .

- В 2013 году в Министерстве обороны Украины отработаны проекты законов, указов Президента Украины по вопросам допуска иностранных военных подразделений для участия в многонациональных учениях на территории Украины , направления национального контингента для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, операции НАТО по противодействию пиратству "Океанский щит" и в операции Европейского Союза "EU NAVFOR ATALANTA" , - сообщил Владимир Можаровский.