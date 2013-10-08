В Украине началось соревнование за звание «Лучшей разведывательной группы»

В соревнованиях принимают участие 14 разведывательных групп, которые представляют армейские корпуса, высокомобильные десантные войска и Военную академию.

В течение пяти дней участники пройдут 14 этапов разнообразных испытаний, каждый из которых будет отдельно оценен судейским комитетом. В частности, это проверка знания теоретических положений по предметам боевой подготовки, практическое выполнение нормативов по тактической, тактико-специальной подготовке, защите от оружия массового поражения, военно-медицинской подготовке и тому подобное. Также группы преодолеют тактическую полосу препятствий, заминированный участок местности, осуществят переправу через водное препятствие. Разведчикам придется выполнить 30-километровый марш, осуществить засаду и провести поиск и разведку объекта. Заключительным этапом соревнования будет боевая стрельба в составе группы из стрелкового оружия и гранатомета, а также марш-бросок на 10 километров. Судьями будут оценены как индивидуальные знания, так и выполнение нормативов в составе группы.