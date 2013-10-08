Начальники Генштабов ВС Украины и Италии обсудили формы военного сотрудничества

Цель визита – обсуждение актуальных вопросов безопасности, определение дальнейших направлений и эффективных форм военного сотрудничества на перспективу.

В переговорах на уровне начальников Генеральных штабов ВС Украины и Итальянской Республики также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Его Высочество господин Фабрицио Романо, представители Генерального штаба Командования Сухопутных войск ВС Украины. Достопочтенных гостей ознакомили с состоянием и перспективами реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, участием Вооруженных Сил Украины в операциях по поддержанию мира и безопасности.

По окончании переговоров иностранные высокопоставленные должностные лица оставили запись в Книге Почетных Гостей. Также начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана и начальник Генерального штаба обороны Итальянской Республики адмирал Луиджи Бинелли Мантелли обменялись протокольными сувенирами.

Планируется, что в рамках официального визита в Украину итальянская военная делегация посетит отдельную аэромобильную бригаду, которая дислоцируется в Житомирской области, и бригаду тактической авиации в Киевской области, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в столичном Парке Славы, посетит национальный заповедник «София Киевская».

9 октября планируются переговоры между Командованием ВМС Вооруженных Сил Украины и делегацией Вооруженных сил Итальянской Республики. Также иностранные гости посетят Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС ВС Украины, осуществят экскурсию по Военно-историческому комплексу «Михайловская батарея», возложат венок к памятнику солдатам сардинского королевства.