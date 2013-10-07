В Украину прибыла иностранная инспекционная группа из Норвегии

По плану, инспекционная группа, в состав которой входят представители вооруженных сил Норвегии, США, Португалии и Венгрии до 10 октября осуществит сразу две проверки. Во время первого организационного брифинге в гарнизонном доме офицеров , в городе Симферополе , было заявлено одной из воинских частей Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины , которая дислоцируется в АР Крым. На проведение первой инспекции отводится до 48 часов , срок второй - не более 36 часов. Место осуществления второй проверки будет определено в ходе работы.

При верификации , которая проводится в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе , инспекторы проверят официально предоставленную Украиной информацию относительно количества вооружения и военной техники в определенных ими подразделениях . Их вниманию будет представлено военное имущество , которое подлежит контролю согласно данному документу . По программе визита иностранные военные также посетят Военно - морской музей в Балаклаве (Музей подводных лодок ) и другие интересные места Крыма.

От Вооруженных Сил Украины группу иностранных верификаторов сопровождает начальник Центра обеспечения реализации договоров о сокращении вооружений полковник Александр Быков (г. Одесса ) с группой офицеров.

Визит иностранной инспекционной группы в Украине завершится 10 октября.

Справка . Договор об обычных вооруженных силах в Европе ( ДОВСЕ ) является одним из главных документов в области контроля над обычными вооружениями и является важным шагом на пути укрепления мира и европейской безопасности.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 в Париже высшими представителями правительств и министрами иностранных дел 22 стран. После распада СССР и Чехословакии количество государств - участников Договора увеличилось до 30.

Договор , подписанный Советским Союзом , был ратифицирован Верховной Радой Украины 1 июля 1992 . Период сокращения количества вооружения и военной техники завершился в нашем государстве 31 октября 1995 , когда в Киеве , в присутствии Министра обороны Украины , военных атташе многих европейских государств , а также инспекционной группы Великобритании состоялась торжественная церемония ликвидации последнего танка подпадал под сокращение.

Современный этап характеризуется адаптацией Договора , проведением работ по приведению его в соответствие с современными условиями . Украина при этом имеет исключительный интерес к адаптации и уделяет ей большое внимание , поскольку после распада Союза получила шесть ограничительных районов , находившихся на четырех разных территориях , в частности , " фланговом районе " , бывшем Киевском военном округе , Одесской области.

Этот процесс был успешно воплощен подписанием в Стамбуле 19 ноября 1999 Соглашения по адаптации ДОВСЕ . Основными направлениями адаптации Договора является эволюция ограничений вооружений и военной техники , просмотр функционирования Договора в современных условиях , регулирование размещения иностранных войск , совершенствование системы контроля и обмена информацией.

21 сентября 2000 Верховной Радой Украины было ратифицировано Соглашение по адаптации ДОВСЕ.