Одним из главных условий создания современных Вооруженных Сил Украины является их дальнейшая профессионализация - Янукович
Для этого, по словам Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Януковича, необходима слаженная работа Министерства обороны не только с заинтересованными государственными органами, но и с общественными организациями страны.
Об этом сегодня, 1 октября, сообщил Глава государства, выступая перед участниками учений в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.
- Мы четко осознаем, что основа современной армии - это не вооружение, при всей его важности, а прежде всего офицеры, сержанты и солдаты, - сказал Виктор Янукович.
По убеждению Президента Украины, высшим приоритетом военной реформы является высокий профессиональный уровень и надлежащее финансовое, материальное и социально-правовое обеспечение военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.
- Военная реформа является неотъемлемой составляющей стратегического курса на евроинтеграцию. И украинские военнослужащие, как и все граждане Украины ощутят преимущества этой политики, - отметил Президент Украины.