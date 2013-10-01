Одним из главных условий создания современных Вооруженных Сил Украины является их дальнейшая профессионализация - Янукович

Об этом сегодня, 1 октября, сообщил Глава государства, выступая перед участниками учений в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.

- Мы четко осознаем, что основа современной армии - это не вооружение, при всей его важности, а прежде всего офицеры, сержанты и солдаты, - сказал Виктор Янукович.

По убеждению Президента Украины, высшим приоритетом военной реформы является высокий профессиональный уровень и надлежащее финансовое, материальное и социально-правовое обеспечение военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

- Военная реформа является неотъемлемой составляющей стратегического курса на евроинтеграцию. И украинские военнослужащие, как и все граждане Украины ощутят преимущества этой политики, - отметил Президент Украины.