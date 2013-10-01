Янукович: Военная реформа предусматривает существенное повышение боеспособности Вооруженных Сил уже в ближайшее время

- Убежден, что уже в ближайшее время мы существенно повысим боеспособность наших Вооруженных Сил, профессионализм военнослужащих и уровень оснащения современной боевой техникой и вооружением. Наша цель - построить мобильные, хорошо оснащенные и подготовленные Вооруженные Силы, способные адекватно реагировать на современные угрозы национальной безопасности в военной сфере, - сказал Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины. - Именно эта цель и европейские стандарты положены в основу военной реформы, задача которой конкретизированы в Стратегии национальной безопасности и Военной доктрине Украины.

Напомним, что 2 сентября 2013 Президент Украины утвердил Государственную комплексную программу реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. Среди основных задач и приоритетов Программы - совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обороны, совершенствование системы управления и переход на межвидовой организационную структуру.

- Военной реформой также предусматривается трансформация Объединенных сил быстрого реагирования и Основных сил обороны в Силы постоянной готовности и Силы резерва, - отметил Виктор Янукович.

Также Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что для укрепления боевого потенциала Вооруженных Сил запланировано провести модернизацию вооружения и военной техники, закупку ее новейших образцов:

- Приоритет будет отдан продуктам отечественной военной промышленности, качество которых соответствует современным мировым стандартам. А это, помимо прочего, новые рабочие места и серьезный стимул к модернизации отечественной промышленности, освоение новейших технологий, - подчеркнул Виктор Янукович.