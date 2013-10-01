В Одесской военные инженеры провели ротные тактико - специальные учения

По требованию командира полка полковника Олега Мамелина основное внимание во время организации и проведения учений было сосредоточено на отработке практических нормативов и слаженности действий военнослужащих . К участию в мероприятии были привлечены личный состав роты управления , которой командует старший лейтенант Александр Тарахтий .

Действуя по сценарию учений , после получением соответствующего сигнала , военные понтонеры начали разведку маршрутов выдвижения и мест преодоления водной преграды . При выполнении задач личный состав роты совершил марш , тренировался в отражении нападений разведывательно - диверсионных групп " противника " , отработал разнообразные практические нормативы , в частности - ремонт техники в полевых условиях .

Также в течение осенних маневров военные инженеры на высоком профессиональном уровне провели учебные мероприятия по разминированию путей , изучение характеристик Днестровского лимана в разных его местах от города Белгород - Днестровского до поселка Затока, маскировки техники , установления и поддержания стабильного радиосвязи.

По итогам учений личный состав роты управления было признано готовым к выполнению задач по назначению. Отдельно руководством учений были отмечены военнослужащие - контрактники сержанты Алексей Татаров и Иван Гайтан.