Состоялось "Торжественное обещание" воспитанников Белоцерковского кадетского корпуса

На церемонию прибыли представители Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Министерства образования и науки Украины, представители органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций. В мероприятии "торжественного обещания" на аллее городского Парка Победы приняли участие кадеты городов Белая Церковь и Узин, выпускники Белоцерковского кадетского корпуса - лицеисты Киевского военного лицея им. Богуна и кадеты Международной общественной организации "Верное Казачество".

Торжественный доклад о начале и готовности к "торжественному обещанию" принял заместитель директора Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Александр Щербинин, который поздравил будущих защитников Отечества с этим событием. Также приветствовали кадетов начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Сергей Котляр, начальник Военного института Киевского национального университета им. Т.Шевченко генерал-майор Виктор Балабин, другие чиновники и представители общественных организаций.

Волнующий ритуал "торжественного обещания" завершился благословением православного священника и торжественным маршем, после чего кадеты и гости посетили гимназию.