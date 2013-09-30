Фрегат "Гетман Сагайдачный" прибыл с дружественным визитом на греческую военно-морскую базу Суда-Бей

- Переход корабля к берегам Греческой Республики проходил в сложных метеорологических условиях : очень сильный ветер , большая волна , качка , а потому экипаж корабля в Черном море полный перечень запланированных мероприятий выполнить не успел , - прокомментировал итоги перехода фрегата командир национального контингента контр - адмирал Андрей Тарасов . - Но несмотря на тяжелые погодные условия экипаж корабля успешно справился с первым из поставленных на этот поход задач.

По словам командира фрегата " Гетман Сагайдачный " капитана 2 ранга Романа Пятницкого , переход корабля в ВМБ Суда-бей стал хорошей морской " школой " для всего экипажа. И если для самого командира корабля - это уже не первая " Середземки " , то для подавляющего большинства корабельного состава такой далекий поход является дебютом в их службе .

Главный груз на переходе к ВМБ Суда-бей лег на плечи вахтенных офицеров , штурманов , связистов и механиков " Гетман Сагайдачный " . Вахтенные офицеры являются первыми помощниками командира корабля на ходовом мостике и своеобразными координаторами источников всей , в том числе и навигационной , информации. Во время " греческого " ​​похода на " Гетман Сагайдачный " по очереди сменяли капитан 2 ранга Владимир Новохацкий , капитаны 3 ранга Виталий Спиридонов и Дмитрий Галлий . Главное в их действиях - это управление личным составом боевого информационного поста по вопросам обеспечения безопасности стоянки , плавание корабля , использования технических средств кораблевождения , слежение за действием механизмов и устройств , находящихся на верхней палубе и прочее.

Многие работы при средиземноморского перехода " Гетман Сагайдачный " было и в штурманов , которым на корабле командует командир БЧ -1 капитан- лейтенант Алексей Корецкий . По оценке флагманского штурмана похода - капитана 2 ранга Андрея Тарана , боевой расчет БЧ -1 сработали надежно .

Как отметил флагманский штурман похода, морской путь фрегата к о . Крит , состоящий из прохода проливами Босфор и Дарданеллы, а также по плаванию Мраморным и Эгейским морями , характеризуется очень интенсивным судоходством . К тому же движение судов в этом районе плавания непрерывно отслеживается специальными навигационными станциями , которые контролируют выполнение правил плавания . И "Гетман Сагайдачный" совершил свой переход, соблюдая все требования международного судоходства. Благодаря умелым действиям расчета радиотехнической боевой части , все навигационные вопросы были решены оперативно и без замечаний. Устойчивый спутниковая связь между кораблем и командованием украинских ВМС наладил флагманский связист капитан 2 ранга Сергей Галаган.

Вообще на корабле царит хороший боевой настрой. Офицеры, "контрактники" понимают, насколько важный это поход. Работы на фрегате много, однако усталости нет. Как говорят некоторые опытные офицеры , это придет где-то в середине похода , когда наберет обороты "вахтенный марафон" и когда начнется реальная операция. Экипаж корабля втянулся в рабочий ритм и пытается без замечаний выполнить поставленные командованием флота задачи.

Согласно плану дружественного визита в Греческую Республику пребывания украинского военного корабля в ВМБ Суда-бей будет насыщен протокольными и тренировочными мероприятиями, также уже проведена работа по логистическому обеспечению корабля Речь идет о предоставлении портовых услуг, среди которых - заправка корабля дизельным топливом и маслами, оказание других услуг.