Фрегат "Гетман Сагайдачный" и вертолет Ка-27 продолжают готовиться к операциям "Океанский щит" и "Аталанта"

Для большинства это была, хотя и очень короткая, морская экскурсия по Стамбулом. Любоваться берегу пришлось не долго, поскольку моряки ни на минуту не забывают о своих задачах, ведь боевая работа в море является постоянной, насыщенной и разнообразной.

Пройдя Мраморное море и пролив Дарданеллы, корабль вышел в открытое Эгейское море.

На переходе морем запланировано отработать ряд учений, а именно: борьба за живучесть, спасение человека, упавшего за борт, опрос судов, управление поврежденным кораблем во время ведения боевых действий, переход на резервные средства управления, а также расхождения с одной и несколькими целями.

- Эффективность выполнения этих учебно-боевых упражнений зависит от профессионализма действий каждого моряка и от уровня сплоченности всего экипажа, способности действовать четко и слаженно даже в экстремальных ситуациях, - отметил командир национального контингента контр-адмирал Андрей Тарасов.

Во время похода особое внимание уделяется тренировке досмотровой команды. Их задача - обеспечить безопасность корабля и всех находящихся на борту, а также несения вахты на боевых постах. Поэтому этим людям отдыхать приходится редко.

- С утра до позднего вечера личный состав тренируется и повышает свой профессиональный уровень. Отражение ударов малоразмерных быстроходных катеров, огневая подготовка по всем видам штатного стрелкового оружия и несения вахты на боевых постах, - рассказал офицер.

В подчинении боевой авиации является палубный вертолет КА - 27. Поэтому работы по уходу за его техническим состоянием хватает. Так в условиях шторма была обеспечена надежная швартовка вертолета в ангаре корабля. Выполнены комплексные работы по подготовке и работы вертолета в морских условиях и отработан предварительный график выполнения подготовки вертолета к полетам.

Понятно, что любой военный коллектив не обходится без представителей медицины, а особенно во время такого дальнего похода, в ходе которого может случиться все, что угодно, поэтому на фрегате присутствуют и врачи. Флагманский врач подполковник Сергей Адаменко, который на корабле руководит группой из четырех врачей, рассказал, что работы в море хватает и корабельным медикам и их помощникам. А постоянный надзор и контроль за здоровьем экипажа является основной задачей медицинского персонала.