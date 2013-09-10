Украинские и итальянские военные обсуждают сотрудничество в сфере авиационной картографии и воздушной навигации

Украинскую военную делегацию, в которую вошли представители Центра аэронавигационного обеспечения авиации Вооруженных Сил Украины возглавил начальник этого Центра полковник Иван Романенко. Иностранную - начальник секции геопространственной и метеорологической службы II-го подразделения Генерального штаба обороны Итальянской Республики подполковник Районное Сабато.

Целью встречи стало налаживание сотрудничества между Центром аэронавигационного обеспечения авиации Вооруженных Сил Украины и Центром геотопографичнои авиационной информации по вопросам обмена опытом аэронавигационного обеспечения Вооруженных сил Итальянской Республики.

Согласно программе мероприятия состоялось проведение украинской стороной презентации на тему "Центр аэронавигационного обеспечения авиации Вооруженных Сил Украины".

На следующий день стороны обсудят организационные вопросы перспектив сотрудничества в сфере авиационной картографии и воздушной навигации, определят основные направления развития двустороннего военного сотрудничества, обменяются опытом по внедрению современных геоинформационных систем для топогеодезического обеспечения Вооруженных Сил.

В рамках этой встречи стороны обсудят возможности проведения согласованных работ по картографированию территорий, представляющих общий интерес, а также обменяются современными топографическими и радионавигационными картами.