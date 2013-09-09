Делегации оборонных ведомств Украины и Польши обсудят перспективы сотрудничества

15:39, 09 сентября 2013
Армия
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Сегодня, 9 сентября, в аэропорту города Симферополя командующий Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Юрий Ильин встретил делегацию Министерства национальной обороны Республики Польша во главе с Министром национальной обороны Республики Польша господином Томашем Семоняком.

После короткого общения и прохождения пограничного и таможенного контроля военная делегация Республики Польша вместе с встречающими от украинского оборонного ведомства отбыла в город Севастополь.

Согласно программе визита , 9 сентября в Севастополе состоится официальная встреча Министра обороны Республики Польша господина Томаша Семоняк с Министром обороны Украины Павлом Лебедевым и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров стороны планируют продолжить диалог на уровне глав оборонных ведомств Украины и Польши с целью определения актуального состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Также иностранные гости посетят военно - морской комплекс "Балаклава " (музей подводных лодок ) и Академию военно - морских сил имени П.С. Нахимова.

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