Делегации оборонных ведомств Украины и Польши обсудят перспективы сотрудничества

После короткого общения и прохождения пограничного и таможенного контроля военная делегация Республики Польша вместе с встречающими от украинского оборонного ведомства отбыла в город Севастополь.

Согласно программе визита , 9 сентября в Севастополе состоится официальная встреча Министра обороны Республики Польша господина Томаша Семоняк с Министром обороны Украины Павлом Лебедевым и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров стороны планируют продолжить диалог на уровне глав оборонных ведомств Украины и Польши с целью определения актуального состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Также иностранные гости посетят военно - морской комплекс "Балаклава " (музей подводных лодок ) и Академию военно - морских сил имени П.С. Нахимова.