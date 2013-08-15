Сегодня, 15 августа, в Крыму, возле Феодосии, на военном аэродроме «Кировское» Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины украинские вертолетчики установили новый мировой рекорд для вертолета Ми-8МСБ по набору высоты – 9150 метров!!! По словам самих испытателей «На такую высоту обычные вертолеты не летают! Выше Эвереста!». (Высота самой высокой горы мира – Эвереста (Джомолунгмы) равняется 8848 метров).

Полет вертолета Ми-8МСБ на достижение предельной высоты выполнил совместный экипаж АО «Мотор Сич» и ГНИЦ ВС Украины.

Командиру экипажа Сергею Тишкову (АО «Мотор Сич») – 61 год. Он – летчик-снайпер и летчик-испытатель первого класса, участник боевых действий в Афганистане и Югославии, освоил свыше 30 типов летательных аппаратов и имеет общий налет свыше 8000 часов.

Помощнику командира экипажа – Юрию Юхимуку всего лишь 36. Он – майор, старший летчик-испытатель 3-го класса ГНИЦ и участник международного авиашоу «Авиамир – 2012». Его общий налет равняется свыше 500 часов.

Высоту 9150 метров летчики-испытатели покорили за 29 минут 30 секунд.

Напомним, что почти год назад 27 сентября 2012 года на аэродроме КИЕВ/АНТОНОВ МЕЖДУНАРОДНЫЙ именно этот экипаж на Ми-8МСБ установил мировой авиационный рекорд высоты в подклассе E-1g, в подгруппе 2 с набором высоты в 8250 метров.

Новый мировой рекорд высоты был зафиксирован с помощью опечатанного на борту вертолета бароспидографа. Рекорд зафиксировал комиссар FАІ – Всемирной авиационной федерации Алла Стрельникова и многочисленные представители СМИ.

Летчиков-испытателей поздравили начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак, Генеральный конструктор создания и модернизации вертолетной техники Украины, президент, председатель совета директоров АО «Мотор Сич», Герой Украины Вячеслав Богуслаев, директор Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Украины Юрий Тишков.

Комментируя новый мировой рекорд Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Украины Юрий Тишков, сообщил:

– Это большая победа отечественной промышленности. Это новые рабочие места, новые поступления в государственный бюджет Украины. С новыми двигателями «Мотор Сич» вертолет может использоваться и в жару, и в холод, и в горах. На любой высоте, даже очень высоко, в разреженном воздухе – это доказал и сегодняшний мировой рекорд – он сохраняет мощность двигателей, а не теряет ее – чего не было раньше. Фактически, получена универсальная всепогодная машина.

Отметим, что в прошлом месяце комиссия Минобороны рекомендовала данный тип вертолета для принятия на вооружение. Ожидается, что с созданием обновленной машины Украина предпримет значительные шаги вперед в направлении формирования собственной вертолетостроительной отрасли, усилит свои позиции на рынках СНГ, Африки, Азии, других горных стран. За счет экономически выгодной ремоторизации старых популярных советских вертолетов новый вертолет с новыми мощными двигателями АО «Мотор Сич» приобретает новое качество, новые технические характеристики.