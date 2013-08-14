Лучшие рукопашные бойцы служат в Кировограде

В Николаеве на базе семьдесят девятой Николаевской отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины состоялся 2-й открытый чемпионат Вооруженных Сил Украины по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие восемь команд, которые представляли части высокомобильных десантных войск, войск специального назначения и морской пехоты.

Соревнования проводились по формуле "дозированный контакт с остановкой боя" в шести весовых категориях, команды состояли из шести бойцов. Главным судьей соревнований был судья Национальной категории, вице-президент Николаевской областной федерации рукопашного боя, мастер 4 дана Александр Миненко.

В тяжелой напряженной борьбе победу одержала команда 3-го полка специального назначения из Кировограда, второе место заняли хозяева чемпионата - десантники семьдесят девятой Николаевской отдельной аэромобильной бригады, третье место досталось "голубым беретам" с 95-й отдельной воздушно-десантной бригады из Житомира. Отдельный приз за "Лучшую технику" получил спецназовец из Кировограда Максим Бендеров, а награду "За волю к победе" отвез в Феодосию морской пехотинец Никита Чуприн.

- Армия переживает самую значительную реформу за всю свою историю. Повышение интенсивности боевой подготовки лично и в составе подразделений является главной задачей обновленного отечественного войска, - отметил Министр обороны Украины. - Рукопашный бой - это дело настоящих мужчин, оружие, которое всегда с тобой. Уверен, подобные соревнования станут более массовыми и будут стимулировать военнослужащих к занятиям спортом, - отметил Павел Лебедев.