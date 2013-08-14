Во Львове собрались меткие стрелки армий государств-участников СНГ

Соревнование организованы при участии руководства Управления спорта Министерства обороны Украины, учебно-спортивной базы летних видов спорта МО Украины и кафедры физического воспитания и спорта Академии.

Во время торжественного открытия соревнований временно исполняющий обязанности начальника Управления спорта Министерства обороны Украины полковник Виктор Довгодько в своем выступлении отметил, что Чемпионат является отличной возможностью поделиться опытом, продемонстрировать свою подготовку и определить самых метких.

Выступая перед собравшимися, временно исполняющий обязанности начальника Академии полковник Андрей Слюсаренко поздравил участников с началом соревнований и пожелал им точности и большого количества пораженных мишеней.

Согласно положению Чемпионата, после пристрелки оружия 32 участника из Беларуси, России, Казахстана и Украины будут соревноваться за звание лучшего стрелка в стрельбе из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

После завершения соревнований компетентное жюри во главе с главным судьей Чемпионата - начальником Управления физической подготовки Центрального управления повседневной деятельности и подготовки войск (сил) Вооруженных Сил Украины полковником Олегом Чернявским, определит победителей.