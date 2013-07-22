В Одессу прибыли корабли ВМС Испании и Турции

Во время трехдневного пребывания в приморском городе иностранные военные моряки ознакомятся с достопримечательностями Одессы и проведут ряд официальных встреч.

В частности, сегодня представители НАТО во главе с командующим военно-морской группы контр-адмиралом Эуджинио Диаз дель Рио посетили Западную военно-морскую базу ВМС Украины. Здесь прошла встреча со старшим морским начальником Одессы – командиром базы капитаном I ранга Евгением Кинзерским, в ходе которой военные моряки двух стран обсудили вопросы сотрудничества, взаимодействия и обмена опытом, в том числе и участия украинских военных моряков в международных учениях и операциях.

Также военная делегация провела встречи с представителями местных органов власти, а испанские военные моряки возложили цветы к памятнику своему известному земляку – адмиралу Хосе де Рибасу.