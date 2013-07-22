Учения «Си Бриз-2013» завершены
В течение двух недель кораблями участников украинско-американских учений «Си Бриз-2013» с приглашением представителей других стран пройдено более 4,6 тысяч морских миль.
Суммарная протяженность маршей подразделений берегового компонента составила около 1800 километров. Бронетранспортеры совершили вождения на плаву общей продолжительностью более 130 часов. Выполнено 72 прыжка с парашютами и около 50 полетов авиации, а общий налет составил более 30 часов. Об этом во время торжественной церемонии закрытия украинско-американских учений «Си Бриз-2013» с приглашением представителей других стран, которая состоялась в 59-м Доме офицеров, рассказал руководитель маневров контр-адмирал Денис Березовский.
Подводя итоги проведенного обучения, он также отметил, что отрабатывая комплекс задач в морском, сухопутном и авиационном компонентах, моряки стран-партнеров в очередной раз продемонстрировали свое стремление к способности обеспечить мир и безопасность в современном мире.
– Мне очень приятно констатировать, что около 1700 военных из 14 стран мира, участвовавших в этих маневрах, продемонстрировали свои профессионализм, ответственность и слаженность действий, что, в свою очередь, стало залогом успешного завершения обучения и достижения его главной цели относительно возможности в составе многонациональных сил проводить международную операцию по безопасности на море, – подчеркнул руководитель учений «Си Бриз-2013».
По словам контр-адмирала Дениса Березовского, главная особенность этого учения заключалась в том, что военные отрабатывали задача не поэтапно, а комплексно, что требовало от них быстрого реагирования и принятия решений в условиях, максимально приближенных к реальным.
– Сегодня хочется отметить работу как многонационального штаба международных маневров по планированию и организации проведения обучения, так и всех участников «Си Бриз-2013», которые напряженной двухнедельной работой в море, на суше и в воздухе на тактическом и оперативном уровнях в очередной раз подтвердили свою эффективность взаимодействия в направлении достижения глобальной безопасности в мире, – отметил контр-адмирал Денис Березовский.
Он сообщил, что весомым итогом обучения является тот факт, что в его ходе четыре военных организма украинского отечественного флота составили оценку по методике Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей, что дает им возможность в дальнейшем участвовать в международных операциях по поддержанию безопасности в море. Также, пользуясь случаем, от украинской стороны и командования ВМС ВС Украины контр-адмирал Денис Березовский поблагодарил руководство американского военного ведомства, посольства США в Украине и представителей исполнительной власти Одесской области по оказанию помощи в организации и проведении обучения.
В свою очередь собственными впечатлениями от двухнедельного пребывания в Южной Пальмире с присутствующими поделился и содиректор учений «Си Бриз-2013» капитан 1 ранга ВМС США Джеймс Эйкен.
– Мы собрались здесь вместе, чтобы отметить успешное завершение учения «Си Бриз-2013». В этом году его тематика связана с практической отработкой сценариев противодействия международному пиратству, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и эвакуации из зоны бедствия мирного населения. Мы стали свидетелями блестяще проведенной воздушной операции украинскими военными с немецкого самолета С-160. Видели, как с целью оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и патрулирования в прибрежной зоне украинские, турецкие, румынские корабли слаженно взаимодействовали с воздушными судами США, Германии и Украины. Все они вместе проделали огромный объем задач и внесли весомый вклад на пути к обеспечению безопасности судоходства и стабильности в Черноморском регионе. Я благодарю украинскую сторону и город Одессу за высокую организацию проведения обучения и жду новой встречи с украинскими военными моряками на следующем «Си Бризе» или в качестве партнеров в открытом море, – подчеркнул капитан 1 ранга ВМС США Джеймс Эйкен.
По завершению торжественной церемонии закрытия учений «Си Бриз-2013» для представителей центральных и региональных средств массовой информации состоялась пресс-конференция, в ходе которой руководители нынешних маневров с украинской и американской сторон контр-адмирал Денис Березовский и капитан 1 ранга Джеймс Эйкен поблагодарили журналистов за плодотворное сотрудничество и объективное освещение учения «Си Бриз-2013», а также ответили на вопросы.