Учения «Си Бриз-2013» завершены

Суммарная протяженность маршей подразделений берегового компонента составила около 1800 километров. Бронетранспортеры совершили вождения на плаву общей продолжительностью более 130 часов. Выполнено 72 прыжка с парашютами и около 50 полетов авиации, а общий налет составил более 30 часов. Об этом во время торжественной церемонии закрытия украинско-американских учений «Си Бриз-2013» с приглашением представителей других стран, которая состоялась в 59-м Доме офицеров, рассказал руководитель маневров контр-адмирал Денис Березовский.

Подводя итоги проведенного обучения, он также отметил, что отрабатывая комплекс задач в морском, сухопутном и авиационном компонентах, моряки стран-партнеров в очередной раз продемонстрировали свое стремление к способности обеспечить мир и безопасность в современном мире.

– Мне очень приятно констатировать, что около 1700 военных из 14 стран мира, участвовавших в этих маневрах, продемонстрировали свои профессионализм, ответственность и слаженность действий, что, в свою очередь, стало залогом успешного завершения обучения и достижения его главной цели относительно возможности в составе многонациональных сил проводить международную операцию по безопасности на море, – подчеркнул руководитель учений «Си Бриз-2013».

По словам контр-адмирала Дениса Березовского, главная особенность этого учения заключалась в том, что военные отрабатывали задача не поэтапно, а комплексно, что требовало от них быстрого реагирования и принятия решений в условиях, максимально приближенных к реальным.

– Сегодня хочется отметить работу как многонационального штаба международных маневров по планированию и организации проведения обучения, так и всех участников «Си Бриз-2013», которые напряженной двухнедельной работой в море, на суше и в воздухе на тактическом и оперативном уровнях в очередной раз подтвердили свою эффективность взаимодействия в направлении достижения глобальной безопасности в мире, – отметил контр-адмирал Денис Березовский.

Он сообщил, что весомым итогом обучения является тот факт, что в его ходе четыре военных организма украинского отечественного флота составили оценку по методике Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей, что дает им возможность в дальнейшем участвовать в международных операциях по поддержанию безопасности в море. Также, пользуясь случаем, от украинской стороны и командования ВМС ВС Украины контр-адмирал Денис Березовский поблагодарил руководство американского военного ведомства, посольства США в Украине и представителей исполнительной власти Одесской области по оказанию помощи в организации и проведении обучения.

В свою очередь собственными впечатлениями от двухнедельного пребывания в Южной Пальмире с присутствующими поделился и содиректор учений «Си Бриз-2013» капитан 1 ранга ВМС США Джеймс Эйкен.

– Мы собрались здесь вместе, чтобы отметить успешное завершение учения «Си Бриз-2013». В этом году его тематика связана с практической отработкой сценариев противодействия международному пиратству, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и эвакуации из зоны бедствия мирного населения. Мы стали свидетелями блестяще проведенной воздушной операции украинскими военными с немецкого самолета С-160. Видели, как с целью оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и патрулирования в прибрежной зоне украинские, турецкие, румынские корабли слаженно взаимодействовали с воздушными судами США, Германии и Украины. Все они вместе проделали огромный объем задач и внесли весомый вклад на пути к обеспечению безопасности судоходства и стабильности в Черноморском регионе. Я благодарю украинскую сторону и город Одессу за высокую организацию проведения обучения и жду новой встречи с украинскими военными моряками на следующем «Си Бризе» или в качестве партнеров в открытом море, – подчеркнул капитан 1 ранга ВМС США Джеймс Эйкен.

По завершению торжественной церемонии закрытия учений «Си Бриз-2013» для представителей центральных и региональных средств массовой информации состоялась пресс-конференция, в ходе которой руководители нынешних маневров с украинской и американской сторон контр-адмирал Денис Березовский и капитан 1 ранга Джеймс Эйкен поблагодарили журналистов за плодотворное сотрудничество и объективное освещение учения «Си Бриз-2013», а также ответили на вопросы.