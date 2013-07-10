В 8-м армейском корпусе определяют лучшего разведчика

В начале лагерного сбора со всеми военнослужащими был проведен инструктаж по соблюдению мер безопасности во время пребывания на полигоне, а также проведены занятия по выживанию в экстремальных условиях.

После торжественного открытия сбора, на котором выступили начальник разведки 8-го армейского корпуса подполковник Дмитрий Горпенюк и представители частей, духовный наставник 54-го отдельного гвардейского разведывательного батальона отец Сергий дал благословение воинам на ратный труд и освятил места расположения сбора.

Сразу по окончании церемонии открытия лагерного сбора начались соревнования. Участие в соревнованиях принимают 8 разведывательных групп.

В первый день соревнований были проведены 2 этапа конкурса: проверка экипировки и снаряжения разведчиков и зачет по теоретическим вопросам и начат 3-й этап – осуществление 35-километрового марша, с прохождением контрольных точек, в район ведения разведки.

– Впереди у разведчиков еще много испытаний. Программа соревнований, как в целом и всего лагерного сбора, достаточно насыщена различными по сложности элементами, – сказал подполковник Дмитрий Горпенюк.