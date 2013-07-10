В лагере 56-го вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН провели проверку

13:22, 10 июля 2013
Армия
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Имущество 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии хранится в надлежащих условиях.

В течение трех недель в базовом лагере 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии проходила проверка хозяйственной деятельности и инвентаризация материальных средств, закрепленных за службами воинской части. Для ее проведения были созданы внутренние проверочные комиссии, которые возглавили заместители командира отряда.

В ходе проведения инвентаризации члены комиссий проверили в подразделениях, на складах и в парках наличие, качественное состояние и условия хранения материальных средств, документацию.

Особое внимание было обращено на наличие, качественное состояние и комплектность стрелкового оружия, зарядов, ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества.

– Инвентаризация является эффективным методом контроля над сохранением имущества, – отметил командир 56-го отдельного вертолетного отряда полковник Петр Плис.

По данным актов результатов инвентаризации военного имущества никаких злоупотреблений не обнаружено.

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