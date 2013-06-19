ВМКЦ Крымского региона получил награду "За заслуги перед Севастополем"

Награду и почетную грамоту коллективу военных медиков вручили председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба и председатель Севастопольского городского совета Юрий Дойников.

По словам Владимира Яцубы, военные медики во все годы существования Севастополя - и во время испытаний, и во время побед были бок о бок с жителями города. Они внесли неоценимый вклад в славную историю города-героя и приумножают его традиции. Получение награды «За заслуги перед Севастополем" произошло благодаря совместной кропотливой работы всего коллектива клинического центра, который не только оказывает всестороннюю медицинскую помощь военнослужащим из частей Военно-Морских и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Крымском полуострове, членам их семей, но и обеспечивают потребности в медицинском обслуживании ветеранов войны и военной службы.

Но не только коллективный труд военных медиков был отмечен властями Севастополя. Решением Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым за значительные успехи в медицинской практике почетное звание "Заслуженный врач АРК» получили заместитель начальника ВМКЦ КР по медицинской части полковник медицинской службы Виктор Михайлуца и главный хирург полковник медицинской службы Григорий Прохоренко.

О высоком уровне медицинского обслуживания и общем авторитете коллектива Военно-медицинского клинического центра Крымского региона свидетельствует и то, что недавно его бывший начальник, полковник медицинской службы Игорь Данильчук, был назначен на высокую должность - директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины.