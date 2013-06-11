Курсанты Академии сухопутных войск приняли участие в горной тренировке

Украинскую команду возглавлял заместитель начальника факультета аэромобильных войск и разведки Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подполковник Александр Ролюк. Мероприятие было организовано польской стороной, а именно секцией горной подготовки Высшей офицерской школы сухопутных войск, в польском городе Вроцлав. В пятидневной тренировке, кроме представителей Академии сухопутных войск, участвовали хозяева - военные Высшей офицерской школы сухопутных войск имени Тадеуша Костюшко (город Вроцлав), Военной Академии Чешской республики, в городе Брно, а также Офицерского училища сухопутных войск Бундесвера (город Дрезден).

Темы тренировки включали в себя подъем и спуск по скале, переправу под острым углом, операции с использованием спасательных и самодельных транспортных средств доставки пострадавшего на гору, а также занятия по выживанию в горной местности.

Участие в мероприятии позволило курсантам Академии сухопутных войск усовершенствовать свои практические навыки по горной подготовке. В сравнении с зимней тренировкой, на этот раз нужно было показать свои умения уже в совершенно других условиях.

По словам начальника Академии сухопутных войск генерал-лейтенанта Павла Ткачука, в будущем будет продолжаться сотрудничество с польской стороной, безусловно, и будет только положительно влиять на общий уровень подготовки будущих офицеров Вооруженных Сил Украины.