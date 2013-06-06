На Черноморском тренировочном центре морской пехоты проходят занятия

Согласно замыслу, военнослужащие отрабатывают задачи в несколько этапов, для каждого подразделения тактической группы свой. Взвод морской пехоты под командованием старшего лейтенанта Евгения Кораблева накануне утром был поднят по тревоге. Личный состав получил оружие, экипировался и по команде вышел в район сосредоточения к Черноморскому тренировочному центру морской пехоты.

В условиях, максимально приближенных к боевым (крымская погода добавила вкуса, шел проливной дождь, а потом появилось жаркое южное солнце), личный состав отработал ряд вводных задач, расположился, провел занятия по тактической подготовке по тематике «Взвод в боевой охране». Уже на следующий день морпехи провели этап боевой стрельбы из всего штатного вооружения взвода морской пехоты, а это АГС 17, вооружения БТР-80 и легкого стрелкового оружия. Стрельба велась по мишеням, расположенным на пяти разных рубежах. По дальним рубежам, где сосредоточилась группа пехоты, работал автоматический гранатомет станковый, по бронегруппе противника – вооружения БТР и противотанковые гранатометы, по живой силе противника – другое стрелковое оружие.

Закончив этап боевой стрельбы, личный состав взвода вернулся в пункт постоянной дислокации, а остаток личного состава ротной тактической группы сейчас занимается тактической подготовкой и готовится к боевым стрельбам.

Стоит отметить, что большая часть личного состава отдельного батальона морской пехоты – военнослужащие службы по контракту. Ежедневно на контрольно-пропускной пункт батальона приходят желающие. Но попасть в элитное военное подразделение может далеко не каждый. Черный берет одевают лучшие.