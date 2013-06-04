Украинские миротворцы в Косово будут служить с американскими "рейнджерами"

Во время торжеств полковник американской армии Дэвид Вудс принял командование многонациональной боевой группы "East" сил КФОР от полковника Веймона Стори. С этого момента военнослужащих 218-й бригады повышенного маневра Национальной гвардии вооруженных сил США заменили на посту "рейнджеры" 525-й бригады разведки и радиоэлектронной борьбы армии США.

Стоит заметить, что впервые за последние десять лет в Косово передислоцированы боевое соединение регулярных войск Вооруженных сил США. Военнослужащие 525-й бригады разведки и радиоэлектронной борьбы армии США участвовали в боевых операциях в Ираке (1991 и 2002), в Боснии, на Гаити и в Афганистане.

В мероприятии также приняли участие представители всех миротворческих контингентов, расположенных на американской военной базе "Bondsteel". Председательствующий во время торжественной церемонии передачи полномочий командующий многонациональных миротворческих сил КФОР генерал-майор бундесвера Фолкер Хелбауер высоко оценил деятельность полковника американской армии Веймона Стори во главе многонациональной боевой группы "East" и отметил, что этот человек продемонстрировал высокий профессионализм, выдержку и способность принимать взвешенные решения .

- Вы успешно выполнили все боевые задачи, и таким образом обеспечили становление мира и спокойствия в Косово, помогли создать условия для осуществления позитивных изменений в крае, достижения лучших стандартов жизни, - подчеркнул генерал-майор Хелбауер

Обращаясь к своим подчиненным, прежде чем передать полномочия новому командиру, полковник Веймон Стори отметил, что время пребывания во главе многонациональной боевой группы "East" сил КФОР стал для него одним из самых ответственных за всю карьеру военной службы:

- Это была большая честь - служить вместе со всеми вами. Я высоко ценю те отношения, которые нас связывали за 9 месяцев во время совместного выполнения задач. Косово сегодня заметно прогрессирует, и это, прежде всего, благодаря вашей слаженной, добросовестной работе, - подытожил полковник Веймон Стори.

В свою очередь командир новой ротации полковник Дэвид Вудс отметил, что для него большая честь - служить с партнерами по многонациональной боевой группы "East", и он надеется на продолжение плодотворного сотрудничества всех контингентов в стабилизационных процессах на пути создания лучшего будущего для жителей Косово.

После завершения торжеств командир украинского национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев поблагодарил полковника Веймона Стори за плодотворную совместную работу по поддержанию мира в Косово и вручил ему памятный сувенир.